Lille (AFP) Im Prozess um den Vorwurf der schweren Zuhälterei ist der frühere IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn am Freitag freigesprochen worden. Das Gericht im nordfranzösischen Lille sah keine ausreichenden Beweise für den Vorwurf, dass der heute 66-Jährige ausschweifende Sexpartys mit Prostituierten mitorganisiert habe. Der 2011 wegen Vergewaltigungsvorwürfen in den USA zurückgetretene Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) hatte seine Teilnahme an den Sexpartys nie bestritten, er hatte aber versichert, nicht gewusst zu haben, dass es sich bei den Frauen um Callgirls handelte.

