Paris (AFP) In Paris haben erneut tausende Menschen am eleganten Diner en Blanc (Abendessen in Weiß) teilgenommen - einem Pop-Up-Picknick an öffentlichen Orten der französischen Hauptstadt. Zu dem 27. Diner en Blanc, das im Sommer 1988 in einem Pariser Park von einer Handvoll Freunden ins Leben gerufen worden war, erschienen am Donnerstagabend mehr als 13.000 Menschen, alle ganz in Weiß gekleidet. Der Ort des Picknicks - dieses Jahr die Gärten der Tuilerien und des Palais Royal - wurde wie gewohnt erst kurz vorher bekannt gegeben.

