Faro (SID) - Weltmeister Jerome Boateng wird im EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) die zuletzt wacklige Abwehr der Fußball-Nationalmannschaft verstärken. Außer der Rückkehr des Münchners sind gegenüber dem 1:2 am Mittwoch gegen die USA aber laut Bundestrainer Joachim Löw "nicht so viele Änderungen" zu erwarten.

Im Tor, das hat Löw verraten, wird Roman Weidenfeller spielen. Für den Dortmunder, dem beim BVB der Verlust des Stammplatzes droht, könnte es ein Abschiedsspiel werden, zudem eines ohne große Beschäftigung gegen den Fußball-Zwerg. "Die Zukunft gehört den jungen Torhüter", ließ Löw durchblicken, "auch wenn Roman in den letzten anderthalb Jahren für uns ein wichtiger Spieler war".

Offen ist, ob Sami Khedira oder Ilkay Gündogan neben Kapitän Bastian Schweinsteiger auf der "Sechs" spielen wird. Der Mönchengladbacher Patrick Herrmann hat sich durch sein starkes Debüt gegen die USA eigentlich eine neue Bewährungschance verdient.

In der Abwehr hat Löw kaum Alternativen, zumal Erik Durms Einsatz wegen einer Adduktorenverhärtung fraglich ist. Antonio Rüdiger wird für Boateng wohl auf die Bank müssen, Shkodran Mustafi, Sebastian Rudy rechts und Jonas Hector dürften im Team bleiben. Offensiv sah das Spiel gegen die USA lange gut aus, deshalb dürfte Löw neben Herrmann auch wieder auf Mesut Özil zentral, André Schürrle links und Mario Götze im Sturm vertrauen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Gibraltar: Robba/College Europa (23 Jahre/6 Länderspiele) - J. Chipolina/Lincoln RI (27/11), Sergant/Manchester 62 (20/7), R. Casciaro/Lincoln RI (32/11), R. Chipolina/Lincoln RI (32/10), Garcia/Lincoln RI (22/6) - Bardon/Lincoln Red Imps (22/4), Payas/Manchester 62 (30/5), Walker/Lincoln Red Imps (27/10) - Priestley/Farsley AFC (24/10), L. Casciaro/Lincoln Red Imps (33/5). - Trainer: Wilson

Deutschland: Weidenfeller/Borussia Dortmund (34/4) - Rudy/1899 Hoffenheim (25/8), Mustafi/FC Valencia (23/8), Boateng/Bayern München (26/51), Hector/1. FC Köln (25/4) - Schweinsteiger/Bayern München (30/110), Khedira/Real Madrid (28/55) oder Gündogan/Borussia Dortmund (24/10) - Bellarabi/Bayer Leverkusen (25/6), Özil/FC Arsenal (26/65), Schürrle/VfL Wolfsburg (24/45) - Götze/Bayern München (23/44). - Trainer: Löw