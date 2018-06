Cardiff (SID) - Real Madrids Offensivstar Gareth Bale hat in der EM-Qualifikation die erste Niederlage für Belgiens Fußball-Nationalmannschaft besiegelt. Mit dem Wolfsburger Kevin de Bruyne in der Startelf unterlagen die "Roten Teufel" am Freitag mit 0:1 (0:1) in Wales und mussten zudem die Tabellenführung in der Gruppe B an die weiter ungeschlagenen Waliser (14 Punkte) abgeben.

Belgien mit Nationalcoach Marc Wilmots, der nach der Verpflichtung von André Breitenreiter nicht neuer Trainer von Bundesligist Schalke 04 wird, ist nach sechs Spieltagen mit elf Punkten Zweiter.

Unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Felix Brych (München) war Bale vor den Augen seines neuen Trainers Rafael Benitez mit seinem Tor (25.) Matchwinner für die Gastgeber, die noch nie eine EM-Endrunde erreicht haben. Größter Erfolg für die aktuelle Nummer 22 der FIFA-Weltrangliste war der Einzug ins Viertelfinale bei der WM 1958 in Schweden.

In den beiden weiteren Gruppenspielen trennten sich Bosnien-Herzegowina und Israel in Zenica 3:1 (2:1). Tal Ben Haim (41.) traf für Israel, ehe Edin Visca (42./75.) und der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko per Foulelfmeter (45.+2) die Partie für WM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowina drehten. Das Duell zwischen Andorra und Zypern in La Vella endete 1:3 (1:2).