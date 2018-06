Gelsenkirchen (SID) - "Eurofighter" Marc Wilmots kehrt nicht als Trainer zum Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zurück. Die Königsblauen haben dem belgischen Nationalcoach nach übereinstimmenden Berichten der WAZ und der Bild-Zeitung am Freitag abgesagt. Favorit auf die Nachfolge von Roberto Di Matteo ist jetzt Andre Breitenreiter. Mit dem 41-Jährigen, der beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn noch bis 2016 unter Vertrag steht, soll Schalke-Sportvorstand Horst Heldt am Donnerstag verhandelt haben.

Grund für die Absage an Wilmots sind offenbar dessen Gehaltsforderungen. Der 46-Jährige, der sich auf Schalke als UEFA-Cup-Sieger 1997 unsterblich machte, soll vier Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Außerdem wollte er sein komplettes Trainerteam von der belgischen Nationalmannschaft mitbringen. Wilmots, bei den Roten Teufeln noch bis 2018 unter Vertrag, wollte sich nach dem EM-Qualifikationsspiel am Freitagabend in Wales zu seiner Zukunft äußern.

Am Mittwoch hatte Augsburgs Erfolgstrainer Markus Weinzierl den Schalkern einen Korb gegeben. Das Angebot der Gelsenkirchener sei zu kurzfristig gekommen, hieß es. Der 40-Jährige erklärte, er wolle seinen erst im April bis 2019 verlängerten Vertrag bei den Schwaben erfüllen. Schalke hatte sich nach der enttäuschenden Rückrunde mit dem Absturz auf Platz sechs von Di Matteo getrennt, nach offizieller Darstellung trat der Italiener, der erst im Oktober verpflichtet worden war, zurück.