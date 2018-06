León (SID) - Ex-Weltmeister Spanien hat sich in einem Länderspiel mit 2:1 (2:1) gegen WM-Teilnehmer Costa Rica durchgesetzt. Für die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque, bei der Juan Bernat vom deutschen Meister Bayern München in der Startformation stand, waren Paco Alcacer (8.) und Cesc Fabregas (30.) erfolgreich. Johan Venegas (5.) hatte Costa Rica früh in Führung gebracht.