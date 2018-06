Den Haag (AFP) Im Schuldenstreit der internationalen Geldgeber mit Griechenland ist eine Einigung ohne den Internationalen Währungsfonds (IWF) nach den Worten von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem "unvorstellbar". Es könne nur eine Einigung mit einem "reellen Inhalt" geben, sagte Dijsselbloem am Freitag vor Journalisten in Den Haag. Wenn aber eine solche Einigung mit einem "reellen Inhalt" ausgehandelt werde, werde der IWF sich daran "auch beteiligen", fügte der Eurogruppen-Chef hinzu. Der IWF hatte am Donnerstag mitgeteilt, seine Verhandlungsdelegation aus Brüssel abgezogen zu haben.

