Mailand (AFP) Die Missstände bei der Versorgung ausländischer Flüchtlinge in Italien haben sich erneut verschärft: Am Mailänder Zentralbahnhof und am Tiburtina-Bahnhof in Rom strandeten in den vergangenen Tagen hunderte Migranten, die unter mangelnder Lebensmittelversorgung leiden und nach Auskunft von Ärzten zum Teil von ansteckenden Krankheiten wie Krätze geplagt werden. In Mailand wurden in der Nacht zum Freitag mehr als hundert Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, vom Zentralbahnhof in Betreuungszentren gebracht.

