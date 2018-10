Sanaa (AFP) Die UN-Kulturorganisation Unesco hat einen mutmaßlichen Luftangriff auf das historische Zentrum der jemenitischen Hauptstadt Sanaa verurteilt. Sei sei zutiefst erschüttert über die fünf Todesopfer und die Zerstörungen in einem "der ältesten Juwelen" der islamischen Kultur, sagte Unesco-Generaldirektorin Irina Bokova am Freitag in Paris. Die arabische Militärkoalition wies jede Verantwortung für den Angriff zurück. Die geplante Friedenskonferenz für den Jemen wurde auf Montag verschoben.

