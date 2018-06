Ottawa (AFP) Das kanadische Unterhaus ist einem Bericht zufolge das Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Die Parlamentsverwaltung habe am Freitag davor gewarnt, dass das IT-Netz mehrfach von Hackern angegriffen worden sei, berichtete die Zeitung "Ottawa Citizen" unter Berufung auf ein internes Schreiben. Die Attacken dauern demnach an. Es seien bereits "große Mengen an persönlichen Daten" ausgespäht worden. Die Abgeordneten und Mitarbeiter der Parlamentsverwaltung wurden insbesondere vor verdächtigen Email-Anhängen gewarnt.

