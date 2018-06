Pristina (AFP) Tausende Kleider gegen das Vergessen: Mit einer riesigen Installation wird seit Freitag in Pristina an die im Kosovokrieg missbrauchten Frauen erinnert. Die im Kosovo geborene Künstlerin Alketa Xhafa-Mripa spannte dazu in einem Stadion in der Hauptstadt zahlreiche Wäscheleinen auf, an denen sie 5000 Kleider befestigte. Die Kleidungsstücke sind Spenden von Frauen aus dem Kosovo und anderen Ländern. Auch die Frau des früheren britischen Premierministers Tony Blair, Cherie Blair, stiftete ein Kleid.

