Stockholm (dpa) - Europas Königinnen wollen sich die Hochzeit des schwedischen Prinzen Carl Philip (36) mit Sofia Hellqvist (30) nicht entgehen lassen.

Zur Trauung am Samstag kommen nicht nur Carl Philips Patentante, die dänische Königin Margrethe, sondern auch Norwegens Königin Sonja, Máxima aus den Niederlanden und die belgische Mathilde - jeweils ohne ihre Männer. Die Kronprinzessinnen Mary aus Dänemark und Mette-Marit aus Norwegen lassen sich dagegen mit ihren Gatten blicken. Das verrät die Gästeliste für die Feier in der Stockholmer Schlosskirche, die das Königshaus am Freitag veröffentlichte.

Auch die dreijährige Prinzessin Estelle, Tochter von Schwedens Kronprinzessin Victoria (37) und deren Mann Daniel (41), darf beim Jawort dabei sein. Carl Philips hochschwangere jüngere Schwester Madeleine (33) und ihr Mann Chris O'Neill (40) lassen Baby-Prinzessin Leonore dagegen laut Gästeliste zu Hause.

Unter den rund 400 Gästen sind neben den Familien des Brautpaars, dem Adel, Politikern und Mitarbeitern des Hofes auch viele Freunde von Carl Philip und Sofia.