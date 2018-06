Leipzig (dpa) - Leipzig feiert Johann Sebastian Bach. Mit einem Konzert in der Nikolaikirche ist am Freitag das Bachfest 2015 eröffnet worden. Zum Auftakt musizierten erstmals das Händelfestspielorchester aus der Nachbarstadt Halle und der Thomanerchor gemeinsam.

Bis zum 21. Juni stehen mehr als 100 Veranstaltungen an 30 Aufführungsorten auf dem Programm. Der Titel "So herrlich stehst Du liebe Stadt" ist aus der Kantate "Preise, Jerusalem, den Herrn" entlehnt, die Bach (1685-1750) anlässlich einer Stadtratswahl komponierte. Der Komponist lebte fast 30 Jahre in Leipzig. Dort entstanden viele seiner Werke. Er war Kantor des Thomanerchors.

Das Bach-Archiv präsentierte zur Eröffnung erstmals ein wertvolles Bach-Porträt. Der US-Musikwissenschaftler William H. Scheide hatte es nach seinem Tod an das Bach-Archiv vererbt. Es handelt sich um eines von nur zwei existierenden authentischen Porträts des Barock-Komponisten. Es soll künftig dauerhaft in der Schatzkammer des Leipziger Bach-Museums gezeigt werden.

Das Jubiläum 1000 Jahre Leipzig und die Musikgeschichte der Stadt prägen in diesem Jahr das Programm des Bachfestes.

