Islamabad (AFP) Die pakistanischen Behörden haben eine Niederlassung der Hilfsorganisation Save the Children geschlossen, weil diese "gegen das Land" arbeite. Regierungsvertreter kamen am Donnerstag mit Polizisten zu dem Büro im Zentrum der Hauptstadt Islamabad und verriegelten den Eingang mit einem Schloss. "Wir haben das Büro von Save the Children auf Anweisung der Regierung versiegelt", sagte der hochrangige Regierungsbeamte Kamran Cheema der Nachrichtenagentur AFP. Alle ausländischen Mitarbeiter müssten binnen zwei Wochen aus Pakistan ausreisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.