San Francisco (dpa) - Das Facebook-Start-up Oculus will seine Virtual-Reality-Brille Rift mit Hilfe von Microsoft auf den Markt bringen. Oculus-Chef Brendan Iribe kündigte am Donnerstag eine Kooperation mit dem Software-Konzern an.

Zum einen wird die Rift-Brille ohne die Installation von irgendwelchen Treibern mit dem neuen Betriebssystem Windows 10 zusammenarbeiten. Außerdem wird die Rift mit einem Controller für die Microsoft-Konsole Xbox ausgeliefert. Die VR-Brille Rift versetzt seinen Träger mitten in ein Computer-Spiel oder eine andere virtuelle Umgebung.

Auf dem Event in San Francisco stellte die Facebook-Tochter auch den Spezial-Controller Oculus Touch vor, der sich in der virtuellen Umgebung wie echte Hände anfühlen soll und dessen Bedienung völlig intutiv ohne ein Lernprogramm möglich sei. Dieses Eingabe-Instrument soll man in der kommenden Woche auf der Spielemesse E3 in Los Angelas auch ausprobieren können, versprach Iribe.

Neben einer 360-Grad-Optik soll die Oculus Rift auch einen Rundum-Sound bieten, der als VR Audio vorgestellt wurde. "Die Oculus Rift trickst auch die Ohren aus", sagte Iribe. Die Interessenten werden die Rift allerdings erst im kommenden Jahr kaufen können. Auch zum Preis machte Iribe keine Angaben.

Video-Aufzeichnung der Oculus-Veranstalung

Spiele-Demo auf YouTube