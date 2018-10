Balve (SID) - Titelverteidigerin Kristina Sprehe hat bei der Reit-DM in Balve ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Die WM-Dritte gewann zum Auftakt der Dressur-Wettbewerbe den Grand Prix souverän und gilt für die Titelvergaben am Samstag im Special und am Sonntag in der Kür als Favoritin. Bereits im vergangenen Jahr hatte die 28-Jährige aus Dinklage in Niedersachsen beide Titel abgeräumt.

Mannschafts-Weltmeisterin Sprehe brachte es im Sauerland mit ihrem 14 Jahre alten Hengst Desperados auf 81,300 Prozentpunkte und verwies die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg/78,160) mit dem 13 Jahre alten Wallach Don Johnson und Jessica Bredow-Werndl (76,840) aus dem bayerischen Aubenhausen mit Unee auf die Plätze zwei und drei. Die besten 20 Paare des Grand Prix sind für den Special qualifiziert, in dem es erstmals um Medaillen geht.

"Das war ein gelungener Auftakt. Ich bin mit den Leistungen unserer Spitzenpaare sehr zufrieden", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. "Kristina hat es sicherlich besonders gut gemacht. Da war kein Wackler, kein grober Fehler drin, alles im Fluss", sagte die Chef-Trainerin über ihre Vorreiterin.

Sprehe profitierte bei ihrem Sieg allerdings auch von den Ausfällen prominenter Rivalen. So verzichtete Matthias Rath (Kronberg) mit Millionenhengst Totilas auf Schloss Wocklum auf einen Start, um den Hengst für die EM im Mitte August in Aachen zu schonen. Auch Werth ließ ihr Parade-Pferd Bella Rose nach einer Zerrung im Stall. Mitte Juli, beim Nationenpreis in Hagen a.T.W, wollen beide Paare ihre letzte Chance auf die Qualifikation für die Heim-EM in der Soers nutzen.