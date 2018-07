Beirut (AFP) Syrische Regierungstruppen haben nach Angaben von Aktivisten den größten Luftwaffenstützpunkt im Süden des Landes zurückerobert. Die Rebellen hätten sich nach heftigen Angriffen der Luftwaffe aus den von ihnen kontrollierten Bereichen des Stützpunkts al-Thala in der Provinz Sueida zurückgezogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Am Boden hätten Regierungstruppen und mit Damaskus verbündete Milizen gegen die Aufständischen gekämpft.

