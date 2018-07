Budapest (AFP) Angesichts einer drastischen Zunahme eintreffender Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und aus Afghanistan erwägt die ungarische Regierung eine Schließung der Grenze zu Serbien. "Wir halten es nicht für richtig, dass sie uns die Flüchtlinge schicken, sie müssen auf serbischem Gebiet aufgehalten werden", sagte Ministerpräsident Victor Orban am Freitag dem staatlichen Rundfunk. "Wir ziehen alle Optionen in Betracht, darunter die Möglichkeit einer vollständigen Schließung der Grenzen." Eine Entscheidung könne am kommenden Mittwoch getroffen werden.

