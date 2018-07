Genf (AFP) Die Verhandlungen über einen Frieden im Jemen sind auf Montag verschoben worden. Das ursprünglich für Sonntag geplante Treffen in Genf sei vertagt worden, weil eine der beiden Delegationen erst am Sonntagabend in der Schweiz eintreffen werde, teilte die UNO am Freitag mit. An den Gesprächen unter UN-Vermittlung nehmen je sieben Vertreter der Huthi-Rebellen und des nach Saudi-Arabien geflohenen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi teil. Beide Seiten wollen in Genf erstmals seit Beginn der arabischen Militärintervention über einen Ausweg aus dem Konflikt beraten.

