Genf (AFP) Nach Einschätzung des Friedensnobelpreisträgers Kailash Satyarthi sind weltweit bis zu 500.000 Kindersoldaten im Einsatz. "Ein Kind dazu zu bringen, Menschen zu töten, ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann", sagte Satyarthi bei einer Tagung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) am Freitag in Genf. Er nannte die aktuellen Konflikte in Syrien, Irak, Nigeria und Afghanistan als erschreckende Beispiele. Die tatsächliche Zahl der Kindersoldaten könne jedoch noch erheblich größer sein, da auch viele geheim operierende Milizen entführte Kinder zum Dienst an der Waffe zwängen.

