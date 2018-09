Washington (AFP) Zwei Wochen nach seinem Fahrradunfall in den französischen Alpen kann US-Außenminister John Kerry das Krankenhaus wieder verlassen. Das Außenministerium in Washington teilte am Freitag mit, dass Kerry im Laufe des Tages aus dem Massachusetts General Hospital in Boston entlassen werde, wo er wegen eines Beinbruchs behandelt wurde. Der Außenminister hatte sich bemüht, seine Amtsgeschäfte am Telefon fortzuführen. Am Dienstag veröffentlichte er auf dem Onlinedienst Twitter ein Foto von sich bei der Arbeit im Krankenhaus und erklärte, dass es ihm gut gehe.

