New York (AFP) Eine Gefängnismitarbeiterin hat den beiden vor einer Woche im US-Bundesstaat New York ausgebrochenen Schwerverbrechern nach Angaben der Staatsanwaltschaft Fluchthilfe geleistet. Joyce M. habe den beiden verurteilten Mördern mit "Ausrüstung" und "Werkzeugen" die Flucht ermöglicht, sagte Staatsanwalt Andrew Wylie am Freitag im Nachrichtensender CNN. Einzelheiten nannte er nicht.

