Braunschweig (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder hat sich mit Blick auf das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft für eine Seite entschieden. "Ich hoffe, dass am Ende Bamberg den Titel holt", sagte der NBA-Profi von den Atlanta Hawks vor dem dritten Spiel zwischen den Brose Baskets Bamberg und Meister Bayern München am Sonntag (19.00 Uhr/Sport1) im Interview mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB).

Grund dafür ist ein anderer Nationalspieler. "Mit Daniel Theis steht einer meiner besten Freunde im Finale. Auf der anderen Seite stehen mit Heiko Schaffartzik, Robin Benzing und Lucca Staiger drei weitere Nationalspieler. Die größte Verbindung habe ich aber mit Daniel", so Schröder (21).

Derzeit steht es in der best-of-five-Serie 1:1. Schröder wird am Sonntag in der Halle live erleben, welches Team sich zwei Matchbälle holt.