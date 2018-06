Athen/Brüssel (dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor verheerenden Folgen eines griechischen Austritts aus der Euro-Währungsunion gewarnt. Dies wisse auch der griechische Regierungschef Alexis Tsipras, sagte Juncker der Deutschen Presse-Agentur. Tsipras wisse, dass die Lage sich zuspitze. Er habe ihm das in allen Farben und in mehreren Sprachen nahegebracht. Noch am Wochenende waren wichtige Gespräche mit griechischen Regierungsvertretern über neue Reformvorschläge in Brüssel geplant.

