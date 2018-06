Tirana (SID) - Auf Gastgeber Frankreich wartet ein Jahr vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft noch viel Arbeit. In einem Testspiel in Albanien kassierte die Équipe Tricolore am Samstag eine peinliche 0:1 (0:1)-Niederlage. Das Tor des Tages erzielte Ergys Kace in der 43. Minute. Erst am vergangenen Sonntag hatte Frankreich ein Testspiel gegen EM-Mitfavorit Belgien verloren (3:4).