Winnipeg (SID) - Australien hat seine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Frauenfußball-WM in Kanada am Leben erhalten. Die Matildas feierten mit dem 2:0 (1:0) gegen Nigeria in Winnipeg ihren ersten Sieg und belegen damit vorerst den zweiten Platz in Gruppe D hinter den punktgleichen USA, die am späteren Freitag (Ortszeit) auf Schweden treffen.

Nigeria (1) steht im letzten Vorrundenspiel gegen die USA am Dienstag unter Druck. Matchwinnerin für Australien war Kyah Simon mit einem Doppelpack (29./68.).