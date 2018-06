Faro (SID) - Mit einer Dreierkette und zwei Stürmern bestreitet Weltmeister Deutschland sein letztes Pflichtspiel in dieser Saison. Im EM-Qualifikationsspiel bei Fußball-Zwerg Gibraltar vertraut Bundestrainer Joachim Löw Torwart Roman Weidenfeller, der sein erstes Pflichtspiel für die DFB-Auswahl bestreitet, Sebastian Rudy auf rechts, Jérôme Boateng in der Mitte und Jonas Hector auf links in der Dreierkette.

Kapitän Bastian Schweinsteiger spielt davor im defensivem Mittelfeld wie schon beim 1:2 gegen die USA neben Ilkay Gündogan. Im offensiven Mittelfeld agieren Patrick Herrmann, Mesut Özil und Karim Bellarabi. Im Angriff gehen Mario Götze und André Schürrle gemeinsam auf Torejagd. - Die deutsche Aufstellung gegen Gibraltar: Weidenfeller - Rudy, Boateng, Hector - Schweinsteiger, Gündogan - Herrmann, Özil, Bellarabi - Schürrle, Götze.