Kota Bharu (SID) - Der nigerianische Fußballer David Oniya (30) ist am Samstag auf dem Spielfeld kollabiert und verstorben. Der Verteidiger vom malayischen Zweitligisten T-Team FC brach während eines Testspiels in Kota Bharu zusammen, Ärzte konnten ihm in einem Krankenhaus nicht mehr helfen. Das Spiel wurde nach 60 Minuten abgebrochen.