Neu Delhi (AFP) Nachdem eine Eidechse ihren Weg ins Essen eines Fluges von Air India gefunden hatte, hat die indische Fluggesellschaft Ermittlungen eingeleitet. Ein Foto in sozialen Netzwerken zeigte den Kopf des Reptils, das unter einem Brötchen auf einem mit Folie eingewickelten Metalltablett hervorschaut. Es war nicht klar, ob die Eidechse tot oder lebendig war. Ein Vertreter der Fluglinie sagte am Samstag, es seien Ermittlungen eingeleitet worden zu dem Vorfall auf einem Flug von Neu Delhi nach London am Donnerstag.

