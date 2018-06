Berlin (dpa) - Im Treptower Park in Berlin ist eine Leiche gefunden worden. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, ist noch unklar. Zeugen hatten den Leichnam am Morgen in der Nähe des Liegeplatzes für Hausboote am Spreeufer entdeckt. Eine Mordkommission wurde eingeschaltet. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

