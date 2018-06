London (dpa) - Mit einer traditionellen Parade hat Queen Elizabeth II. ihren Geburtstag nachgefeiert. Die Königin, die Ende Juni zum Staatsbesuch in Deutschland erwartet wird, wurde im April 89 Jahre alt. Die öffentliche Feier findet traditionell am zweiten Juni-Samstag in London statt - dann ist besseres Wetter als im April. Herzogin Kate absolvierte ihren ersten offiziellen Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Charlotte. Sie saß neben Camilla sowie mit Prinz Harry in einer offenen Kutsche. Charlottes Bruder George guckte zunächst aus der Ferne aus einem Fenster des Buckingham Palastes zu.

