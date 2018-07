London (dpa) - Mit der farbenfrohen Parade "Trooping the Colour" feiert Queen Elizabeth II. heute ihren 89. Geburtstag. Die Königin, die Ende Juni zum Staatsbesuch in Deutschland erwartet wird, wurde im April 89 Jahre alt.

Die öffentliche Feier findet traditionell am zweiten Juni-Samstag in London statt - wenn in Großbritannien erwartungsgemäß besseres Wetter ist als im April.

Bei der Parade wird ihre Ehemann Prinz Philip (94) an der Seite der Monarchin sein, traditionsgemäß in Gardeuniform und Bärenfellmütze. Auch viele weitere Mitglieder der königlichen Familie nehmen üblicherweise am Zug teil. Erwartet wird auch Herzogin Kates erster offizieller Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Charlotte. Die Neugeborene und ihr Bruder George dürften jedoch fehlen.