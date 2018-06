Stockholm (dpa) - Als Sofia Hellqvist (30) den Heiratsantrag von Schwedens Carl Philip (36) mit "Ja" beantwortet hat, war das "wie ein Sieg" für den Prinzen. Am Samstagnachmittag sagt sie noch einmal "Ja" - diesmal sehen Millionen Menschen dabei zu.

Die beiden sind sich sicher: Vor dem Traualtar werden sie das alles ausblenden. "Ich glaube, daran denkt man nicht, weil man so in sich gekehrt ist", sagt Prinz Carl Philip vor der Hochzeit in einem Fernsehinterview. "Wir sind gut darin, uns miteinander sicher zu fühlen", sagt seine Braut. Aber: "Wenn ich da stehe, bin ich sicher ein bisschen nervös."

Während sich Stockholm gemeinsam mit dem Brautpaar auf den großen Moment in der Schlosskirche vorbereitet, Touristen über den besten Platz bei der Kutschfahrt grübeln und die Polizei Absperrungen vorbereitet, dürften einige Hochzeitsgäste noch ihren Kater auskurieren. Noch? Ja. Denn am Freitagabend wurde schon ordentlich gefeiert. Carl Philip und Sofia hatten mehr als 250 Freunde und Verwandte zu Essen und Tanz auf die Insel Skeppsholmen geladen.

Dort sollen seine Schwestern Victoria (37) und Madeleine (33) eine rührende Rede für ihren Bruder gehalten haben, will die gut informierte Boulevardzeitung "Expressen" wissen. Während die hochschwangere Madeleine sich danach früh aus dem Staub machte, sollen die Kronprinzessin und ihr Mann Daniel (41) erst um halb vier gegangen sein.

Ob sie vor der Trauung mit rund 400 Gästen noch einmal mit Töchterchen Estelle für deren große Aufgabe üben? Die Dreijährige soll Blumenmädchen sein, wenn Carl Philip seine Verlobte in der Schlosskirche zur Prinzessin Sofia, Herzogin von Värmland macht. Laut dem öffentlich-rechtlichen Radio ist das frühere Bikinimodel und einfache Mädchen vom Lande damit die erste schwedische Prinzessin, die den Titel durch die Heirat mit einem Prinzen bekommt - eine echte "Prinzessin des Volkes", schwärmt die Boulevardpresse.

Verständlich also, dass die 30-Jährige vor dem Ja-Wort "ein bisschen nervös" ist. Der als schüchtern geltende Prinz dürfte vor etwas anderem fast noch nervöser sein: Bei der Feier am Abend will Carl Philip eine Rede auf die frischgebackene Prinzessin halten, mit der er "den Zauber der Liebe" zum ersten Mal gespürt hat.

