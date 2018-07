Stockholm (dpa) - Schweden hat eine neue Prinzessin: Prinz Carl Philip und Sofia Hellqvist haben in Stockholm geheiratet. Vor den Augen von rund 400 Gästen in der Schlosskirche und Millionen Fernsehzuschauern sagten die beiden in der schwedischen Hauptstadt laut und bestimmt "Ja" und tauschten die Ringe. Nach der Zeremonie wollte das Brautpaar in einer Kutsche durch die Straßen Stockholms fahren, wo bis zu 100 000 Schaulustige erwartet wurden. Am Abend wollten Carl Philip und Sofia mit ihren Gästen auf dem Schloss feiern. Die beiden hatten sich 2009 über Freunde kennengelernt.

