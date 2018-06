Stavanger (SID) - Das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ist beim zweiten Turnier der Major Series im Halbfinale ausgeschieden. Die Hamburgerinnen unterlagen am Samstag den topgesetzten Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk/Barbara Seixas 0:2 (22:24, 16:21). Im Spiel um Platz drei und eine Prämie von 32.000 Dollar (rund 28.500 Euro) treffen Ludwig/Walkenhorst auf die an Nummer zwei gesetzten Niederländerinnen Madelein Meppelink/Marleen van Iersel. Für Platz vier werden noch 24.000 Dollar (21.500 Euro) ausgeschüttet.

Die Vizeweltmeisterinnen Karla Borger/Britta Büthe aus Stuttgart waren in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. In die zogen am Samstag bei den Männern die deutschen Meister Jonathan Erdmann und Kay Matysik mit einem 2:0 (21:19, 21:19) gegen die topgesetzten Brasilianer Alison/Bruno ein. Die kommenden Gegner stehen noch nicht fest.