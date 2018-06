Akçakale (AFP) Türkische Sicherheitskräfte haben am Samstag tausende Syrer an einem Grenzübergang im Südwesten des Landes zurückgedrängt. Mit Wasserwerfern und Warnschüssen trieben sie die Menge in Akçakale auseinander, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Die türkische Regierung hatte am Donnerstag Maßnahmen angekündigt, um den Zustrom syrischer Flüchtlinge zu begrenzen.

