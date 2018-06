Halle Westfalen (SID) - Benjamin Becker und die Bryan-Zwillinge haben ihre Teilnahme am ATP-Rasenturnier in der kommenden Woche im ostwestfälischen Halle abgesagt. Der Saarländer Becker, Nummer zwei der deutschen Rangliste, klagt nach wie vor über Schulterprobleme. Die Bryans müssen wegen einer Bauchmuskelverletzung von Mike Bryan auf die Teilnahme an den Gerry Weber Open verzichten.

Derweil lobte Superstar Roger Federer, in Halle die Nummer eins der Setzliste, das in die 500er-Kategorie aufgestiegene Turnier in den höchsten Tönen. "Ich glaube, wir alle haben höchsten Respekt vor dem, was hier in mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen wurde", sagte der Weltranglistenzweite aus der Schweiz nach seiner Ankunft in Ostwestfalen.