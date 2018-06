Buchen (dpa) - Ein ausgerissener Elefant hat in Baden-Württemberg einen Mann tödlich verletzt. Warum und wie das ausgewachsene Tier am Morgen aus seinem Zirkuszelt in Buchen ausreißen konnte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Elefant hatte wohl am rund 100 Meter entfernten Sportgelände kurz nach seinem Ausbruch den Mann angegriffen und tödlich verletzt. Kurz nach dem Unglück konnte ein Zirkusmitarbeiter das Tier beruhigen und in das Zelt zurückbringen. Der Vorfall war von einem Anwohner beobachtet und der Polizei gemeldet worden.

