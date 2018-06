Niamey (AFP) Nach Ernteausfällen ist im westafrikanischen Niger nach UN-Angaben die Ernährung von mehr als dreieinhalb Millionen Menschen nicht sichergestellt. Die Zahl der Menschen, die akut von Lebensmittelknappheit bedroht seien, sei von 2,5 Millionen im Januar auf 3,6 Millionen im Mai gestiegen, teilte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) am Freitag in Nigers Hauptstadt Niamey mit. Nach Ernteausfällen seien die Nahrungsmittelvorräte vieler Bauern aufgebraucht. In der Übergangszeit bis zur nächsten Ernte litten sie zudem unter steigenden Preisen.

