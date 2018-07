Washington (AFP) Trotz Erfolgen der US-Regierung zur Eindämmung illegaler Finanzströme werden laut einem Bericht des US-Finanzministeriums jährlich weiterhin 300 Milliarden Dollar (267 Milliarden Euro) in den USA aus Betrug und Geldwäsche umgesetzt. Das Ministerium schrieb in dem am Freitag vorgelegten Bericht, die Hälfte der illegalen Mittel stamme aus Betrug bei der Krankenversicherung für Arme und Alte sowie der betrügerischen Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen. Die Summe aus derartigen betrügerischen Tätigkeiten sei mindestens doppelt so hoch wie der Profit aus dem Drogenhandel.

