Washington (AFP) Die US-Regierung hat die Ausweisung der Kinderhilfsorganisation Save the Children aus Pakistan kritisiert. Zuletzt hätten mehrere Nichtregierungsorganisationen über "zunehmende Schwierigkeiten" bei ihrer Arbeit in Pakistan geklagt, sagte US-Außenamtssprecher John Kirby am Freitag in Washington. Wenn Pakistan von den Organisationen "vollständige Transparenz" verlange, müsse auch die Regierung in Islamabad klare und einheitliche Regeln anbieten, damit die Organisationen dort "rechtmäßig" arbeiten könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.