Peking (AFP) Knapp zwei Wochen nach der Schiffskatastrophe auf dem Jangtse in China haben Einsatzkräfte die letzten Leichen aus dem Kreuzfahrtschiff "Stern des Ostens" geborgen. Damit kamen bei dem schwersten Schiffsunglücks in China seit fast sieben Jahrzehnten insgesamt 442 Menschen ums Leben, wie der Leiter der Flussschifffahrtsbehörde, Tang Guanjun, am Samstag der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua sagte. Alle Opfer seien mit DNA-Tests identifiziert und die Leichen den Angehörigen übergeben worden.

