Rathenow (AFP) Ein Mann ist bei einem schweren Gewittersturm auf dem Gelände der Bundesgartenschau (BUGA) im brandenburgischen Rathenow von einem Ast erschlagen worden. Bei dem Unglück am Samstagabend sei der 49-Jährige von dem 25 Zentimeter dicken Ast so schwer getroffen worden, dass er trotz schneller Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb, wie eine BUGA-Sprecherin in Rathenow mitteilte.

