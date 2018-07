Berlin (AFP) Nach der Rückzugsankündigung von Linksfraktionschef Gregor Gysi hat seine Partei in der Wählergunst einer Umfrage zufolge an Zustimmung verloren. Wie aus dem aktuellen Sonntagstrend im Auftrag der "Bild am Sonntag" hervorgeht, verlor die Linkspartei einen Prozentpunkt und kommt nun auf neun Prozent. Unverändert bleiben demnach die Werte von Union (40 Prozent), SPD (25 Prozent), Grünen (zehn Prozent), FDP und AfD (beide fünf Prozent). Die sonstigen Parteien kommen demnach auf sechs Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.