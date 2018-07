Brüssel (AFP) Im Streit um weitere Finanzhilfen für Griechenland haben Vertreter Athens und der Geldgeber am Wochenende weiter erfolglos um eine Einigung gerungen. Aus Verhandlungskreisen in Brüssel waren unter anderem Zweifel zu hören, dass bis zum Treffen der Finanzminister der Eurogruppe am Donnerstag ein Kompromiss gefunden werde. Äußerst scharfe Kritik an der Regierung in Athen übte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD).

