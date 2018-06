Cayenne (AFP) Ein französischer Soldat ist bei dem Versuch ertappt worden, 27 Kilogramm Kokain in seinem Koffer in ein Militärflugzeug zu schmuggeln. Wie die Staatsanwaltschaft von Cayenne in Französisch-Guayana mitteilte, wollte der Mann in eine Maschine einsteigen, die Armeepersonal aus dem französischen Übersee-Département nach Paris bringen sollte. Bei einer Zollkontrolle wurden die Drogen in seinem Koffer entdeckt. Der etwa 40 Jahre alte Soldat wurde festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.