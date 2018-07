Frankfurt (dpa) - Armin Veh kehrt als Cheftrainer zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Wie der Club mitteilte, unterschrieb der 54-Jährige einen Zweijahresvertrag. Schon seit Tagen war über ein erneutes Engagement Vehs bei den Hessen in den Medien spekuliert worden. "Eintracht Frankfurt war und ist für mich eine besondere Aufgabe. Ich werde alles versuchen, um die Mannschaft in eine positive Zukunft zu führen", sagte er laut Vereins-Mitteilung. Veh tritt die Nachfolge von Thomas Schaaf an, der ihn 2014 beerbt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.