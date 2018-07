La Serena (SID) - Holpriger Start der Titelkandidaten: Während der amtierende Champion Uruguay die vom deutschen Coach Winfried Schäfer betreuten Jamaikaner knapp mit 1:0 (0:0) besiegte, ließ Argentinien bei der Copa América in seinem Auftaktspiel beim 2:2 (2:0) gegen Paraguay gleich Federn.

Der Vize-Weltmeister wähnte sich in La Serena nach den Toren von Sergio Agüero (29.) und Superstar Lionel Messi (36./Foulelfmeter) schon auf der Siegerstraße, ehe ein Sturmduo von Borussia Dortmund aus der Spielzeit 2009/10 zurückschlug. Nelson Valdez (60.) von Eintracht Frankfurt und Lucas Barrios (90.), zuletzt auf Leihbasis beim französischen Erstligisten HSC Montpellier tätig, retteten den "Albirrojas" noch einen Punkt.

Dank eines Tores von Cristián Rodríguez (52.) kamen die "Urus" in Antofagasta gut aus den Startlöchern. Am Dienstag trifft der Rekord-Champion am zweiten Spieltag der Gruppe B auf Argentinien, während Paraguay und Jamaika im direkten Duell ihren ersten Sieg holen wollen.