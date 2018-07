Havanna (AFP) Eine US-Delegation aus drei republikanischen Senatoren hat bei einem Besuch in Kuba den Vizepräsidenten des kommunistischen Landes, Miguel Díaz-Canel, zu Gesprächen über die aktuelle Annäherung zwischen ihren Staaten getroffen. Die Senatoren Jeff Flake aus Arizona, Susan Collins aus Maine und Patrick Roberts aus Kansas hätten am Samstag mit Díaz-Canel über den wirtschaftliche und sozialen Reformprozess und die Annäherung an die USA gesprochen, berichtete das Lokalfernsehen. Dabei sei es insbesondere über die Notwendigkeit der Aufhebung des Wirtschaftsembargos gegangen.

