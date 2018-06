Skopje (AFP) In der mazedonischen Hauptstadt Skopje sind am Samstag mehrere tausend Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Regierungschef Nikola Gruevski. Die Proteste, zu denen die Protestbewegung Besa der albanischstämmigen Minderheit in Mazedonien aufgerufen hatte, richteten sich auch gegen Ali Ahmeti, den Chef der Albanerpartei DUI, die an Gruevskis Regierungskoalition beteiligt ist.

